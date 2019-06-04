Новосибирский депутат, заявившая о мэрских амбициях, вышла из ЛДПР

Новосибирск, , 08:02 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева, которая ранее сообщила о своём желании участвовать в выборах мэра Новосибирска, вышла из партии ЛДПР. Об этом Украинцева рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Дорогие друзья, рада вам сообщить, что в моей политической жизни начинается новый этап! Я вышла из партии ЛДПР! Я благодарна за те 8 лет, которые провела в команде Жириновского. Но на сегодняшний день наши взгляды на многие социальные и политические вопросы расходятся. И я приняла единственно верное для себя решение — написать заявление об исключении меня из ЛДПР по собственному желанию», — написала Дарья Украинцева.

При этом она не сообщила, будет ли баллотироваться на пост новосибирского градоначальника, но отметила, что «о мотивах своего решения и, главное, о своих дальнейших планах» готова поговорить на пресс-конференции 5 июня.

Напомним, что о своём желании принять участие в выборах мэра Новосибирска депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева сообщила ещё в декабре 2018 года.

«Сегодня присутствовала на заседании инициативной группы членов ЛДПР. Однопартийцы рассказали об идее выдвижения меня кандидатом на предстоящие в следующем году выборы мэра города Новосибирска. Вручили мне копию письма, направленного на имя Владимира Вольфовича Жириновского, — писала она 16 декабря 2018 год. — Надеюсь Высший Совет ЛДПР нас поддержит».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Полномочия действующего градоначальника Анатолия Локтя истекли 22 апреля 2019 года.

О своём возможном участии в этих выборах также заявили Анатолий Локоть (КПРФ), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия роста»), от «Справедливой России» может пойти политический деятель Иван Стариков. «Единая Россия» отказалась от выдвижения кандидата. Независимый депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус готова участвовать в выборах, но ещё прорабатывает этот вопрос. Новосибирское региональное отделение партии «Яблоко» с кандидатом определится на праймериз.

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