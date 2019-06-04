Лидер оппозиции Камеруна осуждает задержание своих сторонников — СМИ

Яунде, , 08:23 — REGNUM Лидер оппозиции Камеруна Морис Камто осудил действия служб безопасности в отношении своих сторонников. Он призывает освободить более 350 человек, задержанных за участие в акции протеста в Яунде, передает RFI Kiswahili.

Серия демонстраций прошла после президентских выборов в октябре 2018 года. Сторонники Камто требовали немедленного освобождения главы оппозиции, которого обвинили в подстрекательстве мятежей и государственной измене сразу же после выборов.

Сам Камто находится в месте лишения свободы с января 2019 года. Он передал свое воззвание правительству через личного представителя. По словам Камто, службы безопасности незаконно использовали силу против мирного протеста. Он также обвиняет власти в лишении своих соратников права на адвокатов.

Камто призвал ООН вмешаться в происходящее в Камеруне. В частности, от отметил конфликт в англоговорящих районах страны.