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Депутат Рады о коррупции на Украине: «МВФ поставил страну на первое место»

Политика

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович напомнил, что МВФ выделил Украине $5 млрд «под громадные проценты»

Киев, 4 июня 2019, 07:58 — REGNUM  Международный валютный фонд (МВФ) считает, что по уровню коррупции Украина занимает первое место. Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«МВФ поставил страну (Украину) на первое место по коррупции», — сказал Рабинович.

Депутат также добавил, что МВФ выделил Украине $5 млрд «под громадные проценты» и «под убийственное принятие решений». По его словам, данный кредит загнал жителей страны в «беспросветную нищету».

Напомним, ранее депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в мире нет страны с таким же преступным отношением к пенсионерам, как на Украине.

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Коррупция и борьба с ней
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