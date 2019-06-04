Париж осуждает действия сил безопасности при разгоне демонстрации в Судане

Париж, , 07:53 — REGNUM Франция осудила действия сил безопасности Судана при разгоне демонстрантов, в результате которого погибли по меньшей мере 13 человек, и попросила привлечь виновных к ответственности, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Париж осуждает насилие, совершенное в последние дни в Судане во время демонстраций. Франция призывает к продолжению диалога между временным военным комитетом и оппозицией, с тем чтобы заключить всеобъемлющее соглашение», — говорится в заявлении французского МИД.

В министерстве иностранных дел Франции также призвали все стороны воздерживаться от любых насильственных действий, которые могут подорвать мирный переход, к которому стремится народ Судана.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня силы безопасности Судана открыли стрельбу по участникам демонстрации у здания армейского штаба в Хартуме. Демонстранты требовали передачи власти в стране гражданскому правительству.

В апреле 2019 года военными был свергнут президент Судана Омар Башир. С тех пор власть в стране принадлежит переходному военному совету.

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