Толстой: ПАСЕ признает ошибочность своей политики в отношении РФ

Москва, , 07:45 — REGNUM Принятие комитетом ПАСЕ по регламенту решения о приглашении российской делегации на сессию в Госдуме расценили как признание ошибочности санкционной политики Ассамблеи в отношении России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Принятое решение — это, по большому счету, признание ошибочности санкционной политики в отношении России в ПАСЕ. Мы наблюдаем изменение настроений среди европейцев, многие устали от лицемерия и лжи и начали понимать, что наша страна никогда не была и не будет врагом Европы, но без участия России, между тем, невозможно вообразить ее будущее», — сказал Толстой.

Принятие комитетом по регламенту ПАСЕ решения о приглашении российской делегации на летнюю сессию — это очередной шаг в продолжении возобновления конструктивного диалога, которого всем и уже давно так не хватает, отметил депутат.

«Теперь дело за Ассамблеей, которая также должна поддержать предложенные поправки, преодолев деструктивное влияние русофобского меньшинства», — заявил Толстой.

Комитет ПАСЕ принял решение рекомендовать изъять из санкционных механизмов, применяемых в отношении национальных делегаций, право выступать, право быть представленным в ассамблее и право голосовать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме рассказали, как будет приниматься решение о возвращении в ПАСЕ