Зеленский обсудит планы по возвращению Крыма Украине с ЕС и НАТО

Киев, , 07:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Брюссель намерен обсудить с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и Североатлантического альянса стратегию по возвращению Крыма. Об на телеканале «1+1» сообщила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

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«Не думайте, что мы забыли про Крым. Ведутся консультации. Когда будет наработано определённое решение, его вынесут», — отметила Мендель.

Она уточнила, что первый визит Владимира Зеленского в Брюссель состоится 4 июня.

«И этот вопрос Крыма будет тоже подниматься», — отметила она.

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Зеленский уверен, что Украина вернет себе Крым

Мендель подчеркнула, что позиция Киева по поводу принадлежности полуострова осталась неизменной: «Крым — это Украина». Однако пока «говорить о каких-либо решениях» по полуострову Киев не планирует.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно выражал уверенность, что Украина вернёт Крым. При этом прямо говорил, что у него нет плана по возвращению Крыма сразу после вступления в должность президента.

Глава государства заявлял, что полуостров снова войдёт в состав Украины, когда в России сменится власть. Когда именно это произойдет и произойдет ли вообще, Зеленский не уточнял. Подобное заявление он сделал и в мае 2019 года, в «День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа». Президент сказал, что он верит в то, что Крым удастся вернуть в состав Украины.

Напомним, Крым стал российским регионом по результатам всенародного референдума, проведённого после произошедшего в феврале 2014 года госпереворота на Украине. На нём подавляющее число избирателей полуострова высказались за вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Киев с таким решением не согласен и до сих пор считает Крым своим регионом, только «оккупированным российским агрессором». Украина не теряет надежды вернуть полуостров под свою юрисдикцию. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма окончательно закрыт.