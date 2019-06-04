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Макрон о Brexit: «Промедление – это большая ошибка»

Политика

Дата Brexit запланирована на 31 октября 2019 года

Париж, 4 июня 2019, 07:31 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 31 октября станет для него «последним сроком» выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС), сообщает Le Figaro.

«Я считаю, что промедление — это большая ошибка», — заявил Эммануэль Макрон перед участниками международной валютной конференции в Париже.

«Я думаю, что это последний, крайний срок. Мы определили конец октября как последний, крайний срок, потому что я не хочу, чтобы новая комиссия продолжала заниматься этим вопросом прошлого», — добавил президент Франции, говоря по-английски.

Известно, что в отсутствие соглашения в британском парламенте принять условия выхода Великобритании из ЕС, согласованного с европейскими странами, главы государств и правительств двадцати семи государств во второй раз отклонили дату Brexit в апреле 2019 года.

«Единственным, кто может остановить Brexit, является британское правительство», — заключил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, консервативное правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая 24 мая объявила о своей отставке, перенесло дату Brexit, первоначально запланированную на 29 марта, не позднее, чем на 31 октября, поскольку ей не удалось убедить британских парламентариев проголосовать за её договор о выходе из Евросоюза.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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