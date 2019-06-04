Bloomberg: Угрозы США в адрес Мексики могут аукнуться на выборах 2020 года

Максим Исаев, , 08:24 — REGNUM

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах на товары из Мексики, обвинив Мехико в том, что он ничего не предпринимает для того, чтобы остановить нелегальную миграцию на южной границе США. Столкнувшись с последствиями расследования специального прокурора Роберта Мюллера, а также приближающимися выборами 2020 года, Трамп, похоже, снова решил сделать ставку на раздувание пограничной темы и демонизацию Мексики, надеясь сплотить тем самым свою политическую базу, пишет Шеннон О'Нил в статье для издания Bloomberg.

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Однако все угрозы Трампа в адрес Мексики ни к чему не приведут, потому что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор просто не в силах остановить поток мигрантов из соседних стран, направляющихся к границе США.

Не только Трамп хочет, чтобы мексиканское правительство остановило поток мигрантов из стран Центральной Америки. Сами граждане Мексики начинают выражать всё больше недовольства в отношении многочисленных мигрантов, которых можно встретить на дорогах и в местных общинах. Сначала граждане Мексики приветствовали первые караваны мигрантов, вручая им одеяла и угощая тако, но сейчас терпение людей уже на исходе. Однако нынешний мексиканский президент мало что может сделать, чтобы изменить ситуацию, особенно в краткосрочной перспективе. Его правительство уже депортировало более 50 тыс. мигрантов в 2019 году, превысив показатели 2018 года. Но женщины, дети и мужчины продолжают прибывать из соседних стран.

Миграционная служба Мексики не справляется со стоящими перед ней задачами. Раньше её работа никогда не отличалась особой эффективностью, а после того как мексиканское правительство провело сокращение бюджетных расходов, ситуация в миграционной службе только ухудшилась. Крошечная мексиканская комиссия по оказанию помощи беженцам, которая рассматривает дела о предоставлении убежища, в 2018 году не смогла обработать даже четверть из 30 тыс. полученных заявлений. В 2019 году число заявлений удвоилось.

Мексика может и должна выделить больше средств на борьбу с нелегальной миграцией. Но США также должны предпринять дополнительные меры для защиты своей южной границы. В 2016 году уровень нелегальных пересечений границы составил 75% — это почти 200 тыс. успешных случаев нелегальных въездов.

Правительство США подталкивает Мексику к подписанию соглашения в сфере безопасности в обмен на беспрепятственную свободную торговлю. Это соглашение в сфере безопасности позволило бы Соединённым Штатам освободиться от любых просьб мигрантов из стран Центральной Америки в предоставлении убежища, заставив Мексику самостоятельно решать проблемы сотен тысяч мигрантов. Но это просто невозможно. Мексика могла бы столкнуться с гуманитарным кризисом, который привёл бы к рецессии и без того слабеющей экономики, если не к полномасштабному экономическому кризису. Если Мексика столкнётся с экономическим кризисом, поток мигрантов в США может только увеличиться. К мигрантам из стран Центральной Америки также присоединятся граждане Мексики.

Более здравомыслящее правительство США, скорее всего, пришло бы Мексике на помощь, а не стало бы наказывать соседа за кризис на своей южной границе. США могли бы удвоить свою поддержку мексиканских программ по защите мигрантов, а не вынуждать отчаявшуюся Мексику обращаться за деньгами в ООН. ЕС предоставил Нигеру более $1 млрд, чтобы остановить поток мигрантов, направляющихся в Ливию, чтобы оттуда переправиться в Европейский союз. Вашингтон мог бы предоставить Мексике аналогичную поддержку.

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На стратегическом уровне США следовало бы сосредоточить своё внимание на ликвидации причин, вынуждающих граждан Центральной Америки покидать свои страны. Таким образом, Вашингтону нужно было бы поддержать борьбу с коррупцией и не подрывать деятельность органа ООН по борьбе с коррупцией и преступностью в Центральной Америке. США также могли бы расширить поддержку программ, направленных на борьбу с насилием и нищетой в странах Центральной Америки. Однако администрация Трампа делает всё наоборот. Мексика надеется на то, что США в конечном итоге изменят свой подход.

Однако если Трамп продолжит упорствовать, Мексика может принять ответные действия, установив торговые пошлины на импорт из США. Мексика уже делала это раньше в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. Это может привести к серьёзным экономическим последствиям для ряда штатов, которые экспортируют свою продукцию в Мексику, что в свою очередь может повлиять на исход президентских выборов в 2020 году.