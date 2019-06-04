Вакарчук предложил прописать в законе отношение Украины к России

Киев, , 07:30 — REGNUM Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду сформировать «целостную политику» по отношению к России. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Украинский артист также считает, что Украине необходимо отказаться от политики двойных стандартов, поскольку украинцы до сих пор «не понимают», имеют ли они право торговать с Россией и ездить туда на концерты. По его мнению, политика в отношении РФ должна быть «чёткой».

"Я призываю и президента, и его команду, и Верховную раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Россией, как со страной агрессором», — сообщил певец.

Ранее певец заявил, что для завершения вооружённого конфликта в Донбассе необходимо отказаться от восприятия жителей ДНР и ЛНР, «как людей второго сорта».

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