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Информацию главы красноярской Счётной палаты об угрозах проверяет полиция

Политика

Татьяна Давыденко заявила об угрозах, связанных с её профессиональной деятельностью

Красноярск, 4 июня 2019, 06:57 — REGNUM  В ГУ МВД России по Красноярскому краю заявили о проведении проверки по факту сообщения председателя Счетной палаты региона Татьяны Давыденко об угрозах в её адрес.

«Сотрудниками Главного управления МВД России по Красноярскому краю по указанию начальника главка проводится проверка в связи с возможной угрозой профессиональной деятельности председателя Счетной палаты края Татьяны Давыденко», — сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 июня, в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Татьяна Давыденко возглавляет Счётную палату Красноярского края. 31 мая вышло её интервью журналисту Андрею Караулову, в котором Давыденко заявила о криминализации лесной отрасли, о том, что огромная её часть находится в теневом секторе. Также она упомянула об угрозах в её адрес. Имена, фамилии и должности угрожавших ей людей она называть отказалась. Кроме того, Татьяна Давыденко озвучила информацию о том, что в скором времени в отношении неё должно быть возбуждено уголовное дело, а затем последует отстранение от занимаемой должности.

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