Названы самые распространенные нарушения дисциплины в Компартии Китая

Пекин, , 06:05 — REGNUM Высший дисциплинарный надзорный орган Компартии Китая (КПК) озвучил 10 случаев нарушения дисциплины, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Согласно данным Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, ряд чиновников серьезно нарушили правила партийной дисциплины, проводя развлекательные мероприятия за счет общественных средств, которые также шли на заправку автомобилей, путешествия и незаконные выплаты пособий. Также чиновники зачастую не брезгуют брать взятки.

При этом, большинство чиновников отделались внушениями и предупреждениями. В одном случае налоговый инспектор из города Баодин провинции Хэбэй на севере Китая Ян Шуцзюнь потратил почти 2850 юаней (около $430) на заправку своего личного транспорта, которую осуществлял десятикратно с декабря 2017 по февраль 2019 года. Данное поведение подпадает под понятие «гедонизм» в китайских нормах партийного поведения.

Напомним, что с приходом к власти в Китае председателя КНР Си Цзиньпина, резко ужесточилась борьба за моральный облик члена партии. Были введены восемь правил поведения, которые осуждают гедонизм, стяжательство, бюрократизм, формализм и нескромность.