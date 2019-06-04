Когда лошади похожи одна на другую. Елизавета II удивила Трампа

Лондон, , 05:53 — REGNUM Подарок, который американский президент Дональд Трамп подарил в 2018 г. британской королеве Елизавете II, сам даритель не узнал, сообщает Press Association.

Елизавета II показала Трампу оловянную статуэтку лошади во время его визита в Букингемский дворец 3 июня. Это был подарок Трампа, но он его не узнал.

Тогда директор Королевской коллекции Тим Нокс отметил, что «одна лошадь так похожа на другую», так что ничего удивительного не происходит. При этом жена Трампа Меланья подарок узнала.

Напомним, 3 июня Трамп прибыл в Лондон с визитом по приглашению британской королевы. Обратно американский президент отправится 5 июня.

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