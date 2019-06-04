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Трамп назвал мэра Лондона неудачником, который занят не тем

Политика

Трамп: Лучше бы Хан занялся борьбой с преступностью

Лондон, 4 июня 2019, 05:37 — REGNUM  Критика в адрес президента США Дональда Трампа — это не то дело, которым следовало бы заниматься мэру Лондона Садику Хану, написал глава Штатов в Twitter.

По словам американского лидера, посетившего Великобританию, Хан готовил козни против него, хотя Соединённые Штаты — важнейший для британцев союзник. Трамп добавил:

«Он законченный неудачник, которому нужно сосредоточиться на преступности в городе, а не на мне».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 3 июня прибыл в Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II. Он был принят в Букингемском дворце.

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Внешняя политика США
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