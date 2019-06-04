Вторник, 4 Июня 2019 года
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Военный совет Судана пообещал провести всеобщие выборы

Политика

В течение девяти месяцев будет сформировано временное правительство

Хартум, 4 июня 2019, 05:39 — REGNUM  Военный совет Судана в течение девяти месяцев намерен сформировать временное правительство для организации в стране всеобщих выборов, заявил глава совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, передает телеканал Sky News Arabia.

Он выразил готовность совета к формированию временного правительства, которое организует всеобщие выборы в Судане. По его словам, правительство будет сформировано в течение девяти месяцев. Аль-Бурхан также пообещал провести расследование гибели людей во время нападения полиции на лагерь протестующих в столице страны Хартуме.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня военные разогнали лагерь протестующих в столице Судана Хартуме. На улицах возникли массовые беспорядки, в результате которых погибли не менее 35 человек. Военный совет Судана уже высказал сожаление о произошедшем и призвал оппозицию вернуться за стол переговоров.

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