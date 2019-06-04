Военный совет Судана пообещал провести всеобщие выборы

Хартум, , 05:39 — REGNUM Военный совет Судана в течение девяти месяцев намерен сформировать временное правительство для организации в стране всеобщих выборов, заявил глава совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, передает телеканал Sky News Arabia.

Он выразил готовность совета к формированию временного правительства, которое организует всеобщие выборы в Судане. По его словам, правительство будет сформировано в течение девяти месяцев. Аль-Бурхан также пообещал провести расследование гибели людей во время нападения полиции на лагерь протестующих в столице страны Хартуме.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня военные разогнали лагерь протестующих в столице Судана Хартуме. На улицах возникли массовые беспорядки, в результате которых погибли не менее 35 человек. Военный совет Судана уже высказал сожаление о произошедшем и призвал оппозицию вернуться за стол переговоров.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Судана «сожалеют» о кровопролитии в Хартуме