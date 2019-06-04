В Литве найдены «связи с Путиным», в Киеве — «агенты Кремля»: Радио REGNUM

Москва, 4 июня 2019, 08:00 — REGNUM
- Игры в нацбезопасность и «связи с Путиным» в Литве;
- В России потребовали признать ДНР и ЛНР;
- Пресс-секретарь президента Украины оказалась «агентом Кремля»;
- В Госдуме пояснили, как будет приниматься решение о возвращении в ПАСЕ;
- Арестован экс-губернатор Ивановской области.
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