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Американские истребители F-16 начнут продавать в Болгарию

Политика

Болгары купят у американских партнёров по НАТО восемь единиц техники

Американские истребители F-16 начнут продавать в Болгарию
Al Jazeera English
Истребители F-16

Вашингтон, 4 июня 2019, 05:06 — REGNUM  Поставки истребителей F-16 в Болгарию одобрены американскими властями, сообщили в Пентагоне.

Уточняется, что болгары купят у американских партнёров по НАТО восемь единиц техники, к тому же они приобретут боеприпасы и сопутствующее оборудование. За всё они заплатят $1,673 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине апреля болгарские власти анонсировали планы купить у США партию F-16. Проект соответствующего соглашения должен был быть ратифицирован до ухода болгарского парламента на летние каникулы.

Читайте ранее в этом сюжете: Болгария и США к маю подготовят соглашение о закупке истребителей F-16

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