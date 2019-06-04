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Власти провинции Хайнань на юге Китая сожгли сотни килограммов наркотиков

Политика

Таким образом власти подвели черту под трехлетней кампании по борьбе с наркотиками

Санья, Китай, 4 июня 2019, 04:40 — REGNUM  Власти островной провинции Хайнань на юге Китая уничтожили более 280 кг наркотиков на мусоросжигательном заводе в уезде Чэнмай, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Местное бюро общественной безопасности и отдел по борьбе с наркотиками уничтожили 280 кг наркотиков более чем десяти видов, включая героин, метамфетамин, кетамин и кокаин.

Таким образом власти подвели черту под трехлетней кампании по борьбе с наркотиками, которая велась на Хайнани. В общей сложности было арестовано 1040 подозреваемых по 615 делам, которые были заведены с января по середину мая 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинциях Юньнань и Гуйчжоу, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая была раскрыта трансрегиональная наркоторговая сеть.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая раскрыта трансрегиональная сеть наркоторговцев

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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