Вторник, 4 Июня 2019 года
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Помпео: Деятельность Huawei противоречит демократическим ценностям

Политика

По его мнению, Китай чужд демократии

Вашингтон, 4 июня 2019, 04:27 — REGNUM  Деятельность китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei противоречит западным демократическим ценностям, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Euronews.

«Здесь все достаточно очевидно… Западные страны, либеральные демократии разделяют общие ценности. Китайцы не разделяют их, поэтому их инфраструктура, их информационные системы, в частности, компания Huawei, фундаментально от нас отличаются», — заявил он.

Помпео добавил, что Huawei сотрудничает с правительством Китая, и подчеркнул, что в совете директоров компании есть даже члены китайской коммунистической партии. В связи с этим он призвал европейские страны отказаться от использования оборудования Huawei в целях безопасности.

«Европейцы очень беспокоятся о безопасности, я хорошо осведомлен об этом. Но вы не можете обеспечить конфиденциальность данных через сети, к которым имеет доступ и контроль китайское правительство», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei попал в черный список минфина США. Китайской компании также запретили сотрудничать с американским бизнесом без наличия соответствующих лицензий.

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Китайско-американские отношения
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