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Пушков: Претензии США к Ирану напоминают ситуацию с Ираком в 2003 году

Политика

США ищут повод для удара по Ирану

Москва, 4 июня 2019, 03:42 — REGNUM  Обвинения со стороны США в адрес Ирана в атаках на танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов напоминают ситуацию с Ираком в 2003 году, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Обвинения Пентагона в адрес Ирана — будто Иран стоит за взрывами на танкерах 12 мая в Оманском заливе — ничем не подтверждены. У Пентагона нет ничего, кроме собственных выдумок и горячего желания придумать повод для удара по Ирану. Слишком напоминает историю с Ираком в 2003-м году», — заявил сенатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран якобы атаковал танкеры у берегов ОАЭ с целью поднять мировые цены на нефть. При этом Помпео заявил, что располагает доказательствами причастности Ирана к атаке, однако не привел никаких фактов в подтверждение своего заявления.

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Противостояние Ирана и США
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