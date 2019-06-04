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США заявили, что Россия обязана «сделать больше» по делу о катастрофе MH17

Политика

Помпео: Это – в интересах Москвы

США заявили, что Россия обязана «сделать больше» по делу о катастрофе MH17
Иллюстрация: Defensie.nl
На месте авиакатастрофы рейса MH17

Вашингтон, 4 июня 2019, 03:26 — REGNUM  Тех действий, которые сейчас предпринимает Россия в рамках расследования причин катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 г., недостаточно, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт телекомпания RTL.

Помпео, упоминая шаги России в сотрудничестве по расследованию, заявил, что «им нужно сделать больше». Он заявил, что в интересах самой Москвы «отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая майлазийский премьер-министр Махатхир Мохамад заявил, что не доверяет результатам расследования катастрофы MH17, так как оно было политизированным, а правды в ходе расследования вовсе не искали.

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