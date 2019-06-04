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Фигуранта расследования Мюллера арестовали за детскую порнографию

Политика

Отмечается, что у бизнесмена уже обнаруживали детскую порнографию в 1990 году

Нью-Йорк, США, 4 июня 2019, 02:47 — REGNUM  Американского бизнесмена ливанского происхождения Джорджа Надера, фигурировавшего в расследовании по делу о так называемом «российском вмешательстве», арестовали в аэропорту Нью-Йорка по обвинениям в хранении и распространении детской порнографии, говорится в официальном сообщении прокуратуры Восточного округа американского штата Нью-Йорк.

Сообщается, что Надер был арестован утром 3 июня в аэропорту имени Джорджа Кеннеди в Нью-Йорке по обвинениям в хранении детской порнографии. Поводом для ареста послужила исковая жалоба прокуратуры восточного округа штата Вирджиния.

Отмечается, что детскую порнографию у Надера обнаружили правоохранители еще в ходе обыска, проведенного 26 июля 1990 года. При этом еще в мае 1991 года Надер признал себя виновным. Кроме того, детская порнография вновь была обнаружена на сотовых телефонах бизнесмена, конфискованных у него в январе 2018 года.

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