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В Киеве разочаровываются в ПАСЕ

Политика

В украинском МИД считают,что ПАСЕ поступает плохо

Киев, 4 июня 2019, 02:45 — REGNUM  Возвращение России к участию в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы подрывает доверие к этой международной площадке, заявил Василий Боднар, заместитель украинского министра иностранных дел, в эфире «Украинского радио».

Комментируя резолюцию ПАСЕ от 3 июня о рекомендации разрешить России принять участие в сессии, которая состоится в июне 2019 г., Боднар сказал, что возвращение РФ в ПАСЕ «несёт в себе угрозу доверия к этой организации».

Он считает, что РФ нельзя пускать в ПАСЕ, поскольку в России якобы нарушаются права человека. ПАСЕ же «прощает это» России, заявил Боднар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что права РФ в ПАСЕ восстанавливать рано. Сначала нужно добиться «изменения поведения России на Украине и в Грузии».

Читайте подробнее: Президент Эстонии против восстановления полномочий РФ в ПАСЕ

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет ПАСЕ пытается затащить Россию на июньскую сессию ассамблеи

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