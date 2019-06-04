ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО

Приозёрск, Казахстан, 4 июня 2019, 02:10 — REGNUM Успешный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны проведён ВКС РФ на арендованном Россией полигоне Сары-Шаган (Казахстан), сообщили 4 июня в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил:
«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».
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