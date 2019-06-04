Вторник, 4 Июня 2019 года
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ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО

Политика

Новая противоракета успешно выполнила задачу

Приозёрск, Казахстан, 4 июня 2019, 02:10 — REGNUM  Успешный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны проведён ВКС РФ на арендованном Россией полигоне Сары-Шаган (Казахстан), сообщили 4 июня в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил:

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

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Противоракетная оборона
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