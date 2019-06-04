Вторник, 4 Июня 2019 года
01:58:43 МСК

В Baring Vostok назвали условия участия Майкла Калви в ПМЭФ

Политика

Если Калви выпустят?

Москва, 4 июня 2019, 01:50 — REGNUM  Теоретическая возможность принять участие в работе Петербургского международного экономического форума у основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви есть, заявил представитель пресс-службы фонда Денис Денисов, пишет Forbes.

По словам представителя фонда, его основатель внёс оплату за бейдж премиум-уровня для посещения на ПМЭФ пленарного заседания с участием главы РФ Владимира Путина. Денисов добавил:

«Если Калви выпустят из-под домашнего ареста и он получит этот бейдж, у него, действительно, будет возможность попасть на сессию с Владимиром Путиным».

Напомним, гражданин США Калви является фигурантом дела о крупном мошенничестве и находится в России под арестом. Ссылаясь на это обстоятельство, американский посол в России Джон Хантсман объявил, что не поедет на ПМЭФ-2019.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 3 июня, что российские власти положительно относятся к идее участия Калви в ПМЭФ-2019.

Читайте также: В Кремле хотят участия Калви в Петербургском форуме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Baring Vostok
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить