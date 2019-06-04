В Baring Vostok назвали условия участия Майкла Калви в ПМЭФ

Москва, , 01:50 — REGNUM Теоретическая возможность принять участие в работе Петербургского международного экономического форума у основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви есть, заявил представитель пресс-службы фонда Денис Денисов, пишет Forbes.

По словам представителя фонда, его основатель внёс оплату за бейдж премиум-уровня для посещения на ПМЭФ пленарного заседания с участием главы РФ Владимира Путина. Денисов добавил:

«Если Калви выпустят из-под домашнего ареста и он получит этот бейдж, у него, действительно, будет возможность попасть на сессию с Владимиром Путиным».

Напомним, гражданин США Калви является фигурантом дела о крупном мошенничестве и находится в России под арестом. Ссылаясь на это обстоятельство, американский посол в России Джон Хантсман объявил, что не поедет на ПМЭФ-2019.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 3 июня, что российские власти положительно относятся к идее участия Калви в ПМЭФ-2019.

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