Помпео рассказал о готовности США к переговорам с Ираном

Вашингтон, , 01:25 — REGNUM США готовы вести переговоры и Ираном, в том числе и на самом высшем уровне, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS.

«На протяжении долгих месяцев президент Дональд Трамп заявлял о готовности к переговорам… Когда Иран будет готов к диалогу, который он будет вести всерьез, мы будем готовы переговорить. На любом уровне», — заявил Помпео.

Он добавил, что главное условие Соединенных Штатов для начала переговоров — «отказ от программы создания ядерного оружия».

«Я думаю, Иран знает, как с нами связаться, чтобы начать переговоры. Вот когда они будут готовы, мы и поговорим с ними», — добавил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты никогда не отличались выполнением своих обязательств по международным соглашениям. Он подчеркнул, что администрация экс-президента США Барака Обамы также не выполняла своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

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