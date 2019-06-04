Вторник, 4 Июня 2019 года
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Белград обещал не поддерживать ЕС и США по антироссийским санкциям

Политика

От имени Сербии заявление сделала председатель Скупщины Майя Гойкович

Белград, 4 июня 2019, 01:22 — REGNUM  Антироссийские санкции Вашингтона и Брюсселя Белград поддерживать не будет, заявила председатель сербского парламента Майя Гойкович. Это заявление она сделала в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Напомним, Володин провёл ряд встреч в Белграде, где он находился с официальным визитом, и выступил перед депутатами Скупщины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи с Володиным сербский президент Александр Вучич заявил, что его страна благодарна Москве за ту позицию, которая она занимает в отношении Косово — в отличие от Европейского союза и США.

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