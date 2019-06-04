Белград признателен Москве за позицию по вторжению косовского спецназа

Белград, , 01:05 — REGNUM Благодарность выразил сербский президент Александр Вучич России за осуждение вторжения косовского спецназа на север Косово. Об этом сообщили в пресс-службе главы Сербии после его переговоров со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Вучич подчеркнул, что целью косовской операции в мае 2019 г. было «запугивание сербского народа». Он от имени сербов высказал сожаление в связи с травмами, которые получил при задержании косовцами российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаил Краснощёков.

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Напомним, 3 июня в Белграде Володин выступил перед сербским парламентом, заявив, что, по мнению российской стороны, Европейский союз и Соединённые Штаты ведут себя недопустимым образом по отношению к Косово, не осуждая провокаций Приштины.

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