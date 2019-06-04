Вторник, 4 Июня 2019 года
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Трамп заявил о поддержке Brexit при сохранении экономической стабильности

Политика

США готовы укреплять экономические связи с Великобританией и после Brexit

Вашингтон, 4 июня 2019, 00:50 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп поддерживает выход Великобритании из состава Евросоюза, если Brexit не повлияет на экономическую стабильность в мире, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп поддерживает Brexit при условии, что он не повлияет на мировую экономическую и финансовую стабильность, а также обеспечит независимость Соединенного Королевства», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Соединенные Штаты готовы поддерживать экономические отношения с Великобританией и после Brexit, а также укреплять экономические связи между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, американский лидер Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию. В первый день своей поездки он встретился с британской королевой Елизаветой II и принял участие в экскурсии по Букингемскому дворцу. На второй день визита, 4 июня, у Трампа запланированы переговоры с действующим премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.

Читайте ранее в этом сюжете: Елизавета II провела экскурсию для Трампа в Букингемском дворце

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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