Помпео: надеемся, что Европа не будет привязывать свою энергетику к России

Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Евросоюз должен принять меры, чтобы выстраивать свою энергетику без участия России, заявил 3 июня госсекретарь США Майк Помпео в интервью голландскому телеканалу RTL.

Помпео заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» таит в себе большие риски, так как позволит России оказывать влияние на внешнюю политику европейских стран.

«Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно отнесется к необходимости иметь диверсифицированную и безопасную энергетику, не привязанную к России. Мы знаем, что во времена конфликтов русские используют все имеющиеся инструменты, чтобы заставить европейцев дорого платить за принятие их собственных решений. Мы надеемся, что Европа всё сделает правильно», — сказал Помпео.

При этом Помпео не стал конкретно отвечать на вопрос о санкциях против голландских компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», а также уклонился от ответа на вопрос, могут ли голландские компании рассчитывать на исключение из подобных санкций.

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