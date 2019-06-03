Степанакерт напомнил о необходимости контроля над соблюдением перемирия

Степанакерт, , 23:31 — REGNUM 1 июня азербайджанская сторона грубо нарушила режим прекращения огня, в результате чего был убит военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха.

По этому поводу МИД НКР выступило с заявлением, в котором говорится, что этому преднамеренному убийству предшествовала кампания дезинформации с надуманными обвинениями в адрес карабахской стороны в якобы обстреле позиций азербайджанской армии, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий.

«В этой связи необходимо отметить, что пресс-служба Министерства обороны Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ) незамедлительно отреагировала на дезинформацию и заверила в неукоснительном соблюдении арцахской стороной режима прекращения огня.

Очевидно, что азербайджанская кампания по дезинформации имела цель создать необходимый информационный фон для последующего нарушения режима прекращения огня. Оба эпизода являются звеньями одной цепи и могут свидетельствовать о нежелании Азербайджана соблюдать свои обязательства по укреплению режима прекращения огня», — говорится в заявлении.

В нём также отмечается, что попытка азербайджанской стороны инициировать эскалацию напряженности служит еще одним подтверждением неотложности внедрения международного механизма контроля над соблюдением режима прекращения огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта.

МИД республики указывает, что в рамках этих усилий необходимо, наконец, довести до реализации достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году договоренности относительно расследования возможных нарушений режима прекращения огня, а также расширения офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ с целью повышения его мониторинговых возможностей.

«Подобный механизм позволит не только оперативно реагировать на возможные инциденты, но и избежать взаимных обвинений в нарушении режима прекращения огня и не допускать эскалации напряженности под надуманными предлогами», — говорится в заявлении.

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