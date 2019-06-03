Мексика не готова принимать мигрантов вместо США после угроз Трампа

Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Мексика не готова давать убежище нелегальным мигрантам из Центральной Америки, направляющимся в США, 3 июня передает агентство Reuters.

«Соглашение о «безопасной третьей стране» неприемлемо для Мексики… и они это знают», — заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, который находится на переговорах в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести 5%-ные пошлины на все мексиканские товары, так как Мексика «ничего не делает» для борьбы с нелегальной миграцией.

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