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Мексика не готова принимать мигрантов вместо США после угроз Трампа

Политика

«Соглашение о «безопасной третьей стране» неприемлемо для Мексики»

Мексика не готова принимать мигрантов вместо США после угроз Трампа
Иллюстрация: Fototelegraf.ru
Поток беженцев

Вашингтон, 3 июня 2019, 23:19 — REGNUM  Мексика не готова давать убежище нелегальным мигрантам из Центральной Америки, направляющимся в США, 3 июня передает агентство Reuters.

«Соглашение о «безопасной третьей стране» неприемлемо для Мексики… и они это знают», — заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, который находится на переговорах в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести 5%-ные пошлины на все мексиканские товары, так как Мексика «ничего не делает» для борьбы с нелегальной миграцией.

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