Военные Судана «сожалеют» о кровопролитии в Хартуме

Хартум, , 22:41 — REGNUM Военные Судана обратились к протестующим после массовых беспорядков на улицах Хартума, 3 июня передает агентство Reuters.

«Переходный военный совет сожалеет о том, как развивалась ситуация… и вновь призывает к переговорам», — говорится в заявлении военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня военные разогнали лагерь протестующих в столице Судана, на улицах Хартума начались массовые беспорядки. Жертвами столкновений стали не менее 30 человек.

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