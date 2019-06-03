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Число жертв столкновений в Судане превысило 30 человек

Политика

3 июня военные разогнали лагерь протеста в центре Хартума

Число жертв столкновений в Судане превысило 30 человек
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Протесты в Судане

Хартум, 3 июня 2019, 22:34 — REGNUM  По информации врачей Судана, число погибших в результате разгона лагеря протестующих в Хартуме и последующих столкновений с военными превысило 30 человек, 3 июня передает агентство Reuters.

Ранее врачи сообщали, что в результате столкновений в столице Судана были ранены не менее 116 человек, а также заявляли о нападении военных на больницу, в которой укрывались демонстранты.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня военные разогнали лагерь протеста в центре Хартума, в ответ протестующие начали поджигать шины и строить баррикады на улицах. Столкновения между демонстрантами и силами безопасности продолжаются.

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