Комитет ПАСЕ пытается затащить Россию на июньскую сессию ассамблеи

Страсбург, Франция, , 22:32 — REGNUM Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту одобрил проект резолюции, в которой рекомендуется разрешить странам-участницам Совета Европы, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе ПАСЕ, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи. Об этом сегодня, 3 июня, сообщается на сайте ПАСЕ.

В сообщении сказано, что комитет ПАСЕ по регламенту, с учетом решения комитета министров, которое было принято в Хельсинки 17 мая, и того исключительного контекста, который привел к весьма критической ситуации, предлагает сделать отступление от правил ПАСЕ, чтобы пригласить на июньскую сессию парламенты тех стран-участниц ПАСЕ, которые сейчас не представлены делегациями в ассамблее. В первую очередь речь идёт о Боснии и Герцеговине, а также Российской Федерации.

Напомним, что Россия отозвала свою делегацию в ПАСЕ после того, как её делегация была подвергнута рестрикциям — было отобрано право голоса и право занимать должности в руководящих органах ассамблеи. Сделано это было после того, как Крым вернулся в состав России, а в Донбассе началась война.

Тем не менее Россия остается членом Совета Европы, но не платит взносы в эту организацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае этого года министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в рамках сессии комитета министров Совета Европы, которая проходила в хельсинки, между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута довгорённость о том, что Россия останется членом ПАСЕ.