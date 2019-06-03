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Замглавы МИД Сирии проконсультировался с российским коллегой в Москве

Политика

Кроме путей стабилизации в стране обсуждались вопросы, стоящие на повестке дня Совбеза ООН

Замглавы МИД Сирии проконсультировался с российским коллегой в Москве
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Москва, 3 июня 2019, 22:25 — REGNUM  Замглавы МИД России Сергей Вершинин принял заместителя министра иностранных дел Сирии Аймана Сусана и провёл с ним ряд консультаций по ситуации в стране и в мире, сообщает 3 июня пресс-служба МИД РФ.

По информации пресс-службы, Айман Сусан и Сергей Вершинин обсуждали вопросы возвращения сирийских беженцев и пути политического урегулирования сирийского конфликта.

«Состоялся развёрнутый обмен мнениями по ситуации в Сирии и другим региональным сюжетам, входящим в повестку дня СБ ООН», — указано в сообщении пресс-службы.

В частности, были обсуждены вопросы продолжения борьбы с терроризмом, гуманитарной помощи, и урегулирование конфликта согласно резолюции 2254 Совбеза ООН.

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