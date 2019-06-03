Понедельник, 3 Июня 2019 года
22:14:45 МСК

В Госдуме рассказали, как будет приниматься решение о возвращении в ПАСЕ

Политика

Профильный комитет ПАСЕ согласился изъять санкционные нормы

В Госдуме рассказали, как будет приниматься решение о возвращении в ПАСЕ
Adrian Grycuk
Зал заседания ПАСЕ

Москва, 3 июня 2019, 21:59 — REGNUM  Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ примет руководство нижней палаты парламента при координации с МИД России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Окончательное решение о формировании делегации РФ и направлении заявки на участие в июньской сессии должно быть принято руководством Федерального собрания РФ при координации с МИД РФ», — сказал Слуцкий.

Комитет ПАСЕ по правилам и процедурам принял решение рекомендовать изъять из санкционных механизмов, применяемых в отношении национальных делегаций, право выступать, право быть представленным в ассамблее и право голосовать.

«Тем самым, регламентная норма о санкциях может стать пустой, если ассамблея 24 июня утвердит доклад Петры де Суттер. Кроме того, была принята важная техническая рекомендация о возможности подтверждения полномочий делегаций в середине года», — отметил депутат.

Если ПАСЕ примет доклад де Суттер с рекомендациями комитета ПАСЕ по правилам и процедурам в первый день сессии 24 июня, то делегация России сможет вернуться в ПАСЕ.

«Вероятность положительного исхода голосования есть, несмотря на активное противодействие делегаций Украины и ряда стран Балтии. При таком исходе Россия сможет принять участие в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, которые предварительно намечены на 26 июня», — резюмировал он.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме допускают возвращение в ПАСЕ на выборы генсекратаря

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить