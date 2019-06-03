В Госдуме рассказали, как будет приниматься решение о возвращении в ПАСЕ

Москва, , 21:59 — REGNUM Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ примет руководство нижней палаты парламента при координации с МИД России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Окончательное решение о формировании делегации РФ и направлении заявки на участие в июньской сессии должно быть принято руководством Федерального собрания РФ при координации с МИД РФ», — сказал Слуцкий.

Комитет ПАСЕ по правилам и процедурам принял решение рекомендовать изъять из санкционных механизмов, применяемых в отношении национальных делегаций, право выступать, право быть представленным в ассамблее и право голосовать.

«Тем самым, регламентная норма о санкциях может стать пустой, если ассамблея 24 июня утвердит доклад Петры де Суттер. Кроме того, была принята важная техническая рекомендация о возможности подтверждения полномочий делегаций в середине года», — отметил депутат.

Если ПАСЕ примет доклад де Суттер с рекомендациями комитета ПАСЕ по правилам и процедурам в первый день сессии 24 июня, то делегация России сможет вернуться в ПАСЕ.

«Вероятность положительного исхода голосования есть, несмотря на активное противодействие делегаций Украины и ряда стран Балтии. При таком исходе Россия сможет принять участие в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, которые предварительно намечены на 26 июня», — резюмировал он.

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