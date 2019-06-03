В Петербурге уже 14 кандидатов в Смольный: будут ещё

Санкт-Петербург, , 22:07 — REGNUM Претенденты на губернаторский пост в Петербурге уже начали собирать подписи муниципальных депутатов для прохождения 10-процентного «фильтра». Это подразумевает необходимость договориться с представителями «Единой России», которые контролируют все муниципалитеты.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по состоянию на вечер 3 июня документы в Горизбирком подали уже 14 человек.

Депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова выдвигается от «Справедливой России» и тоже начала сбор подписей

«Я знаю, что фильтр собирают. Мы работаем и с нашими депутатами, а также в других муниципалитетах тоже просим. Понятно, что без воли «Единой России» их не собрать, если это касается нас. Но думаю, что обязаны дать политической партии (выдвинуться), как и другим, если хотят хоть какие-то конкурентные выборы провести», — говорит Тихонова.

К сбору подписей приступил и глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Павел Созинов, который идет на выборы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Созинов напомнил, что у ОНФ нет никаких противоречий с «Единой Россией», поэтому получить подписи 10% муниципалов проблем не составит.

«Идет работа сейчас как раз, думаю, что достаточно активными темпами, мы говорили сегодня с коллегами. Рассчитываем получить поддержку депутатского корпуса муниципального, «Единой России». Здесь никаких противоречий: ясно, что ОНФ — это коалиция общественных организаций, и у нас как раз в штабе и среди актива много как членов «ЕР», так и Партии пенсионеров, и других коалиций и партий», — полагает Созинов.

Документы в Горизбирком первым подал врио губернатора Александр Беглов, который является членом «Единой России» с 2003 года, но на выборы решил идти самовыдвиженцем, ради чего еще в прошлом году был изменен региональный закон о выборах губернатора. Также самовыдвиженцами стали экс-депутат и экс-омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов и предприниматель, бывший председатель «Пиратской партии» Павел Рассудов.

Кроме того, помимо Надежды Тихоновой, документы в качестве кандидатов от партий подали депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ), депутат ЗакСа Олег Капитанов (ЛДПР), депутат ЗакСа Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Андрей Алескеров («Патриоты России»), Владимир Григорьев («Гражданская сила»), Владимир Козыро («Демократическая партия России»), Николай Заборовский («Партия прогресса»), Любовь Посняченко («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Андрей Петров («Родина»). От «Яблока» планирует баллотироваться депутат ЗакСа Борис Вишневский.

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«Уверена, что это далеко не все, будут еще кандидаты. Наш Борис Лазаревич (Вишневский) еще не дошел, убеждена, что еще кандидаты придут, это только старт кампании. Кого зарегистрируют, не знаю, читаю те же СМИ и Телеграм-каналы. Думаю, что в итоге будет зарегистрировано 6 или 7 человек — основные парламентские партии и Амосов. Посмотрим», — заметила Надежда Тихонова.

Она полагает, что у власти все же есть некий «запрос» на то, чтобы допустить до выборов хоть каких-то конкурентов для Александра Беглова. Депутат ЗакСа, лидер фракции ЛДПР Олег Капитанов тоже надеется, что у кандидата от власти будет с кем побороться.

«Все понимают, что должен быть выбор: не может быть такого, что весь фильтр уйдет одному кандидату. Поэтому попытаются обеспечить, чтобы людям было из кого выбирать», — заметил Капитанов.

Его сборщики уже начали работать с муниципальными депутатами, говорит Капитанов, но спрогнозировать, кого власти допустят до бюллетеня, и будет ли он сам среди них, депутат не стал.

«Фильтр покажет. Никто не уверен, у меня тоже стопроцентной уверенности нет, конечно», — сообщил парламентарий.

На его взгляд, такое большое число внезапно появившихся претендентов на пост губернатора Северной столицы обусловлено тем, что людям просто «интересно попробовать свои силы» на весьма затратной избирательной кампании.

«Люди хотят какую-то политическую картину сделать в городе. Можно ли назвать ее новой, пока не знаю», — добавил Олег Капитанов.

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