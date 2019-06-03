Израиль разрушил последний тоннель «Хезболлы»

Иерусалим, , 21:35 — REGNUM Израильские военные отчитались об уничтожении «последнего тоннеля» ливанского движения «Хезболла» на границе с Израилем, 3 июня передает агентство Associated Press.

По словам представителя военных Джонатана Конрикуса, последним был уничтожен «самый длинный и самый глубокий атакующий тоннель», который шел под землей на глубине более 80 метров.

«Можно с уверенностью сказать, что больше не существует тоннелей для трансграничных атак», — заявил Конрикус журналистам.

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