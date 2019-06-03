Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Президент Узбекистана помиловал 575 осужденных граждан

Политика

Среди помилованных 7 человек старше 60 лет, 6 женщин, один гражданин иностранного государства

Ташкент, 3 июня 2019, 21:35 — REGNUM  Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева помилованы 575 граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления, сообщает узбекское национальное телевидение.

Из числа помилованных 361 человек полностью освобождается от наказания, также сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы для 214 лиц.

Среди помилованных 7 человек старше 60 лет, 6 женщин (один процент из числа помилованных), один гражданин иностранного государства.

Как отмечает телевидение, указ президента стал практическим подтверждением гуманистической политики государства и проявлением таких благородных качеств узбекского народа, как доброта и милосердие.

Институт помилования стал действовать в Узбекистане в 2017 году. В прежние годы, осужденные и лица, находящиеся под следствием освобождались от уголовного наказания на основании акта об амнистии, применявшегося два раза в год — по случаю празднования Дня независимости страны и в День конституции республики.

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Мирзиёев: перестройка в Узбекистане
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