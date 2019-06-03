Премьер-министр Италии выразил готовность уйти в отставку

Рим, , 21:26 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил готовность досрочно уйти в отставку, заявление Конте распостранила его пресс-служба в понедельник, 3 июня.

Конте отметил, что лидеры правящих партий Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо должны определиться, хотят ли они продолжать работу в составе нынешнего коалиционного правительства или предпочитают разойтись.

Во втором случае Конте намерен «вернуть мандат в руки президента Серджо Маттареллы». Сроков Конте не обозначил, но отметил, что страна не может ждать.

Джузеппе Конте был приглашен «Лигой» и «Движением 5 звезд» на пост «компромиссного» премьер-министра в коалиционном правительстве в конце мая 2018 года. Его полномочия заканчиваются в 2023 году.

В период предвыборной кампании в Европарламент правящие партии Италии, прежде всего «Движение», выступали с обвинениями в адрес друг друга в борьбе за голоса избирателей, что негативно сказывалось на работе правительства.

В нынешнем составе правительства у «Лиги» лишь треть постов, но на выборах в Европарламент она набрала вдвое больше конкурентов (34%), после чего де-факто предложила коллегам работать по собственной программе либо распустить правительство. При таком сценарии вероятно проведение досрочных выборов, победа правоцентристской коалиции, пост премьер-министра займет Сальвини.