Елизавета II провела экскурсию для Трампа в Букингемском дворце

Лондон, , 20:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп во время своего государственного визита в Великобританию ознакомился с экспонатами британской королевской коллекции, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, а также узнал историю Вестминстерского аббатства. Об этом сегодня, 3 июня, сообщают британские СМИ.

Президент США прибыл в Соединённое Королевство сегодня со всей своей семьей. После полудня Трампа приняла королева Великобритании Елизавета II. Вечером в Букингемском дворце должен быть дан банкет в честь приезда Трампа.

Во второй день визита, 4 июня, запланированы переговоры Трампа с пока ещё премьер-министров Великобритании Терезой Мэй.

Королева Великобритании Елизвета II провела для Трампа и его супруги Меланьи экскурсию. Гости осмотрели экспонаты королевской коллекции, которые «свидетельствуют о продолжительных отношениях между США и Великобританией».

После осмотра коллекции Елизавета II подарила Трампу первое издание книги Уинстона Черчилля «Вторая мировая война» и набор для писем из трёх предметов. Меланья Трамп в качестве подарка получила серебряную шкатулку.

Все втроем пообедали в Букингемском дворце. После трапезы Трамп и Меланья отправились на возложение венков в Вестминстерское аббатство. После возложения венков Трамп решил осмотреть аббатство, и экскурсию по зданию для него провел настоятель собора Джон Холл. Экскурсия длилась около 30 минут.

Уже после посещения аббатства супруги направились к наследнику британского престола принцу Чарльзу и его супруге на чай в Кларенс-Хаус.