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Зюганов потребовал признать ДНР и ЛНР

Политика

В случае вступления Украины в НАТО будет нарушен мировой баланс сил

Зюганов потребовал признать ДНР и ЛНР
Иллюстрация: Smdnr.ru
Флаги ДНР и ЛНР

Москва, 3 июня 2019, 20:26 — REGNUM  Вступление Украины в НАТО нарушит баланс сил в мире, заявил 3 июня лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы давно должны были заявить, что никогда не потерпим, чтобы Украина была в НАТО. Если это случится, от Харькова до командного центра в Москве ракета будет лететь несколько минут. Это ломает баланс, который складывался в течение пяти десятилетий. Мы обязаны признать Донецкую и Луганскую народные республики», — сказал Зюганов.

При этом Россия должна попытаться наладить отношения с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер КПРФ считает, что оценивать работу нового украинского лидера ещё рано. Политику необходимо дать время реализовать тот курс, который он обещал избирателям.

В то же время Зюганов назвал неприемлемым снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.

«Вчера переступили всё мыслимое и немыслимое — снесли памятник Георгию Жукову в Харькове. Жуков — символ Победы, он единственный человек в мире, который был четырежды Героем Советского Союза», — отметил глава КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня 2019 года на проспекте Григоренко в Харькове радикалы снесли бюст маршала Жукова. При этом мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник военачальнику будет восстановлен.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский призвал Кернеса провести слушания по памятнику Жукову

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