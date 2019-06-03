Экс-губернатор Ивановской области арестован

Иваново, , 20:04 — REGNUM Бывший губернатор Ивановской области, депутат Ивановской областной думы Павел Коньков решением суда по ходатайству следствия отправлен под стражу, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета. Управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, задержанный в Воронеже, также по ходатайству следствия арестован судом.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Павла Конькова стало известно 1 июня. По версии следствия, экс-глава региона, а также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» похитили около 700 млн рублей бюджетных средств.

«Следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ и ГУЭБиПК МВД России проводят следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных к хищению из бюджета Ивановской области денежных средств. Изымается и исследуется документация, имеющая значение для следствия, идет работа по сбору и закреплению доказательств. В ближайшее время соучастникам будет предъявлено обвинение», — сообщили в пресс-службе СКР.

Как напоминает ИА REGNUM, сегодня же президиум Ивановского регионального политсовета партии «Единая Россия» приостановил членство Конькова — на период следствия.

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