Калуга и Евпатория договорились о сотрудничестве

Калуга, , 18:31 — REGNUM В Евпатории 31 мая прошло общее пленарное заседание Палаты городских округов и Палаты представительных органов Общероссийского конгресса муниципальных образований.

В заседании участвовали руководители и представители органов региональной законодательной и исполнительной власти, представительных органов местного самоуправления, советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, общероссийских, межрегиональных ассоциаций и союзов, всего 46 участников из 20 муниципальных образований — от Комсомольска-на Амуре до Смоленска.

В заседании принял участие глава городского самоуправления Калуги, председатель палаты представительных органов Конгресса муниципальных образований Александр Иванов.

Одной из основных тем заседания стала роль представительных органов муниципальных образований России в реализации национальных проектов. Участники поделились опытом развития территориального общественного самоуправления, достижениями и наработками в сфере благоустройства.

«Территориальное общественное самоуправление играет важную роль в решении многих актуальных для муниципалитетов вопросов, а также в реализации национальных проектов, таких как «Формирование комфортной городской среды», — отметил Александр Иванов.

Был представлен опыт Новороссийска по вовлечению жителей в решение вопросов местного значения. В пределах каждого избирательного округа в Новороссийске созданы координационные советы, в которые входят депутаты представительных органов, руководители предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории округа, председатели ТОСов и активные жители. Благодаря созданию координационных советов значительно повысилась эффективность работы органов местного самоуправления и была налажена обратная связь с жителями.

Обсуждались различные аспекты реализации проекта Формирование комфортной городской среды». Немало вопросов вызвало 20% софинансирование жителями дополнительных работ по благоустройству в рамках проекта. По мнению представителей муниципального сообщества, высокий процент софинансирования вызывает недовольство жителей и приводит к отказу от проведения дополнительных работ.

Были затронуты вопросы вывоза ТКО, отмечалось, что в этой сфере есть ещё немало проблем.

«Не всегда региональные экологические операторы в полном объёме справляются с работой по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Во многих городах органы местного самоуправления вынуждены оказывать помощь региональным операторам и фактически брать на себя часть их функций, — сказал Александр Иванов. — Проблема в том, что средства на выполнение этих работ не были предусмотрены и муниципалитетам приходится использовать свои резервы. Конгрессом муниципальных образований будет подготовлен и направлен в правительство ряд предложений по оптимизации работы по вывозу ТКО и улучшению взаимодействия местных властей с региональными экологическими операторами».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на заседании шла речь и о регулировании межбюджетных отношений. Было принято решение обратиться в министерство финансов Российской Федерации с предложением разработать методические рекомендации по расчёту субвенций муниципальным образованиям на исполнение государственным полномочий.

Во всех регионах страны органы местного самоуправления исполняют ряд переданных государственных полномочий, в то же время далеко не всегда муниципалитеты получают финансирование для реализации этих полномочий в полном объёме.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и глава муниципального образования — председатель Городского совета Евпатории Олеся Харитоненко подписали протокол о намерениях, который предусматривает сотрудничество в различных сферах.

«Мы рассчитываем на эффективное сотрудничество и уверены, что оно будет подкреплено реальными делами», — подчеркнул Александр Иванов.

Участниками заседания была единодушно одобрена практика проведения выездных заседаний Палаты представительных органов в различных муниципальных образованиях РФ, отмечалось, что это позволит повысить эффективность обмена опытом и из первых уст получать информацию о передовых муниципальных практиках.