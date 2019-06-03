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Борис Джонсон обещает снизить налоги и наконец-то выйти из ЕС

Политика

«Если я одержу победу — мы выйдем»

Лондон, 3 июня 2019, 19:06 — REGNUM  Бывший глава британского МИДа и кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон выступил с видеообращением к согражданам, 3 июня передает агентство Reuters.

На видеозаписи, опубликованной в Twitter, политик обещает снизить налоги и наконец-то осуществить Brexit.

«Если я одержу победу — мы выйдем (из Евросоюза — прим. ИА REGNUM ), со сделкой или без сделки, 31 октября», — утверждает Джонсон.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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