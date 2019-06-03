Африканский союз требует расследовать насилие против демонстрантов в Судане

Аддис-Абеба, , 18:51 — REGNUM Африканский союз выступил с осуждением насилия в Судане и потребовал немедленного расследования разгона лагеря протестующих в Хартуме, 3 июня передает агентство Reuters.

Ранее с требованием о прекращении насилия в Судане уже выступили ООН, Европейский союз, Соединенные Штаты, Великобритания и Германия.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв разгона лагеря протестующих в Хартуме 3 июня составило 13 человек, не менее 116 человек получили ранения.

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