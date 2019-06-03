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Евросоюз призвал прекратить насилие в Судане

Политика

Столица и несколько крупных городов Судана охвачены массовыми беспорядками после разгона лагеря протестующих в Хартуме

Брюссель, 3 июня 2019, 18:41 — REGNUM  Евросоюз призвал военных Судана прекратить насилие, разрешить мирный протест и как можно скорее передать власть гражданским, 3 июня передает агентство Reuters.

В настоящий момент столица и несколько крупных городов Судана охвачены массовыми беспорядками после разгона лагеря протестующих в Хартуме. Протестующие жгут шины и перекрывают дороги.

Известно как минимум о 13 погибших в результате уличного насилия в Хартуме. Ранения в ходе разгона лагеря протестующих и последующих беспорядков в столице Судана получили 116 человек.

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