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Демонстранты в Судане строят баррикады, военные блокируют протестующих

Политика

Активные протесты продолжаются в Хартуме, Омдурмане и Атбаре

Хартум, 3 июня 2019, 18:34 — REGNUM  Демонстранты в нескольких городах Судана перекрывают дороги горящими шинами и баррикадами из камней, военные пытаются заблокировать протесты для доступа граждан, 3 июня передает агентство Reuters.

По информации агентства, активные протесты продолжаются в Хартуме, Омдурмане и Атбаре. Военные выводят на улицы усиленные подразделения, чтобы не допустить притока граждан в места беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 иня при разгоне лагеря протестующих в Хартуме погибли не менее 13 человек, 116 человек получили ранения. В столице Судана продолжаются столкновения демонстрантов с военными.

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