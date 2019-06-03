Демонстранты в Судане строят баррикады, военные блокируют протестующих

Хартум, , 18:34 — REGNUM Демонстранты в нескольких городах Судана перекрывают дороги горящими шинами и баррикадами из камней, военные пытаются заблокировать протесты для доступа граждан, 3 июня передает агентство Reuters.

По информации агентства, активные протесты продолжаются в Хартуме, Омдурмане и Атбаре. Военные выводят на улицы усиленные подразделения, чтобы не допустить притока граждан в места беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 иня при разгоне лагеря протестующих в Хартуме погибли не менее 13 человек, 116 человек получили ранения. В столице Судана продолжаются столкновения демонстрантов с военными.

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