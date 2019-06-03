Администрация Зеленского поддерживает санкции против России

Киев, , 18:24 — REGNUM Администрация президента Украины Владимира Зеленского поддерживает санкционную политику в отношении Российской Федерации. Об этом 3 июня заявила на брифинге в Киеве пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Администрация Владимира Зеленского поддерживает санкции против России, особенно против тех людей, которые привлечены к войне, которая ведется на востоке Украины», — сказала Мендель.

При этом она отказалась рассказать о шагах администрации Зеленского по Крыму.

«Вы не думайте, что эта администрация забыла о Крыме. Ведутся консультации и, когда будет наработано определенное решение, это будет вынесено. Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-то слухах или о решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, Администрация не хотела бы», — рассказала Мендель.

Она сообщила, что администрация Зеленского считает Крым «украинской территорией».

«Завтра будет осуществлен первый визит (президента Зеленского в Брюссель) и этот вопрос также будет подниматься», — подытожила Мендель.

Напомним, ранее Зеленский призвал США усилить санкции в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, 4−5 июня президент Зеленский осуществит первый иностранный визит в Брюссель. Глава украинского государства встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По данным пресс-службы президента Украины, также запланированы встречи с другими высокопоставленными лицами европейских и евроатлантических структур. Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ.