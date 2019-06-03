Число жертв беспорядков в Судане достигло 13 человек

Хартум, , 18:23 — REGNUM По информации суданских врачей, в ходе разгона лагеря протестующих и уличного насилия в Хартуме погибли не менее 13 человек, 3 июня передает агентство Reuters.

Группа врачей заявляет, что военные устроили «бойню» и атаковали больницу, в которых укрывались раненые демонстранты. В ходе уличных столкновений 3 июня ранения получили не менее 116 человек.

В настоящий момент в Судане продолжаются столкновения демонстрантов с военными. На улицах Хартума и Омдурмана горят шины, протестующие возводят баррикады и закидывают военных камнями, силы безопасности отвечают огнем.

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